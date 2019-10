Prăjitură cu haşiş, servită la un parastas din Germania Un parastas din nordul Germaniei s-a incheiat intr-o stare involuntara de euforie dupa ce persoanelor indoliate li s-a servit accidental desert cu hasis, potrivit unui anunt al politiei, citat de BBC, anunța Agerpres. Treisprezece persoane care au participat la o inmormantare si au luat masa la un restaurant din Wiethagen au acuzat stare de greata si ameteala dupa ce au consumat desertul. In urma anchetei politiei s-a stabilit ca fiica unei angajate a localului a fost cea care s-a ocupat de prepararea desertului. Prajitura era ”destinata” unui alt eveniment era ”destinata” unui alt eveniment Insa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Persoanele care participau la o înmormântare din Germania au avut parte de o surpriza neplacuta. Acestora le-a fost servita o prajitura cu hașiș la o întâlnire tradiționala germana organizata dupa funerarii, potrivit BBC. Poliția locala a declarat ca celor de la înmormântare…

- Mai mult de 60 de persoane au fost implicate intr-o incaierare produsa in cursul noptii de luni spre marti la Herne, in vestul Germaniei, intre membri ai comunitatilor turca si kurda, a comunicat politia locala, informeaza Agerpres. Saptamana trecuta, mai multe persoane au fost ranite in urma unor lupte…

- O inregistrare video difuzata de un post german de televiziune pare sa surprinda un barbat care poarta o casca si o haina kaki tragand focuri de arma, la Halle, in estul Germaniei, relateaza The Associated Press.In aceasta iregistrare, difuzata miercuri de postul public regional MDR, barbatul…

- O zebra care a scapat de la un circ din nordul Germaniei a fost impuscata, a anuntat miercuri Politia germana, potrivit DPA. In timpul noptii, doua zebre au fugit din adaposturile lor de la un circ din landul Mecklenburg - Pomerania Inferioara, iar una dintre ele a provocat un accident rutier. Un localnic,…

- O furtuna puternica a afectat luni unele zone din Europa Centrala, perturband traficul feroviar in nordul Germaniei și provocand decesul unei adolescente in Slovacia, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il lauda pe ministrul preferat…

- O tigaie a explodat la un targ culinar din Germania și a ranit 14 oameni. Incidentul a avut loc la un targ culinar traditional organizat in regiunea Siegerland, din vestul Germaniei, a notat observator.tv. Sase dintre raniti se afla in stare grava si au fost transportati pe calea aerului, cu un elicopter…

- Paisprezece oameni au fost raniti duminica intr-o explozie produsa in timpul unui targ culinar traditional organizat in regiunea Siegerland, din vestul Germaniei, a declarat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa potrivit Agerpres. Sase dintre raniti se afla in stare grava si au fost…

- Un incident armat a avut loc in orasul Magdeburg din estul Germaniei, marti, incident in urma caruia cel putin doua persoane au fost ranite si alte cateva zeci au fost arestate de politie, sosita la scurt timp la fata locului, informeaza dpa, titrat de Agerpres. Peste 25 de oameni au fost arestati dupa…