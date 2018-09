Petre Apostol Federația Romana de Handbal a stabilit seriile și datele de desfașurare ale Campionatelor Naționale la nivelul principalelor categorii de juniori (I, II, III). La startul competițiilor se vor alinia și 20 de echipe din județul Prahova, dintre care 12 formații in campionatele baieților și 8 formații in intrecerile fetelor. La nivelul juniorilor I, echipele vor avea in componența minimum opt sportivi nascuți in 2000 și 2001, in vreme ce pot utiliza și sportivi de la juniori II (nascuți in 2002 și 2003), pana la maximum șase jucatori. In competiția baieților la juniori I, din Prahova…