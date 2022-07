Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a izbucnit duminica la incineratorul de deseuri periculoase din comuna Brazi, sat Negoiesti, a fost stins dupa o interventie de aproximativ 15 ore, cauza nefiind inca stabilita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii prahoveni au intervenit, duminica dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu puternic produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT din cauza fumului. UPDATE / Incendiul care a izbucnit la groapa de gunoi a orasului Baicoi a fost stins,…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași. Spitalul a mai fost cuprins de flacari in iunie anul trecut. UPDATE 09:37 Au fost evacuați 50 de copii și 150 de persoane adulte, transmite ISU Iași. UPDATE 09:27 Incendiul se manifesta cu fum dens la etajul 1 al cladirii,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti dimineata, in judetul Botosani, la un atelier de mobila, o casa si un magazin, 22 de pompieri intervenind pentru stingerea focului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Botosani a anuntat ca pompierii militari si voluntari din Dorohoi si Darabani…

- O fetita de 8 ani si mama ei au fost accidentate, joi dimineata, in timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni in comuna Plopu, județul Prahova. Fetița a murit in urma impactului. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un sofer in varsta de 42 de ani a surprins si accidentat doi…

- Incendiul izbucnit sambata seara la acoperisul unui bloc de locuinte din Slatina a fost lichidat, echipe de pompieri continuand interventia pentru a indeparta efectele negative, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, potrivit Agerpres.…

- O femeie in varsta de 63 de ani a murit, duminica, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din localitatea Buda, comuna Bogdanesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului au intervenit doua autospeciale de stingere cu…

- Incendiul izbucnit la o piata de haine second hand din municipiul Brasov a fost stins dupa aproximativ sapte ore. Focul a afectat 3.000 de metri patrati. Spatiul nu avea autorizatie de securitate la incendiu, au precizat reprezentantii ISU Brasov, citați de News.ro . Un incendiu de proportii a izbucnit,…