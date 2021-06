Prahova: Drum judeţean afectat de o alunecare de teren Un drum judetean din Prahova este afectat de o alunecare de teren care s-a produs pe o lungime de circa 12 metri, ca urmare a ploilor insemnate cantitativ cazute in ultima perioada. Potrivit datelor comunicate, duminica, de Consiliul Judetean (CJ) Prahova, circulatia pe DJ 219 a fost restrictionata pe banda de circulatie Zambroaia - Predeal Sarari, din cauza unei alunecari de teren care a afectat drumul pe o lungime de aproximativ 12 metri, traficul derulandu-se pe o singura banda. Zona a fost semnalizata corespunzator si au fost montate balize. "De asemenea, pe parcursul zilei de luni, 21 iunie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

