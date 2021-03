Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Salvamont Busteni, cele doua persoane au urcat pe Jepii Mici si au vrut sa coboare pe Jepii Mari, ramanand blocate pe un varf deasupra traseului.Cele doua trasee, dar si restul Abruptului Prahovean, sunt inchise iarna, atentioneaza Salvamont.In urma cu cateva zile, Salvamont Busteni atentiona…

- Doi turisti au ramas blocati, duminica dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mari din masivul Bucegi, care este inchis pe timpul iernii, acestia fiind coborati de salvamontisti cu ajutorul corzilor. Potrivit Salvamont Busteni, cele doua persoane au urcat pe Jepii Mici si au vrut sa coboare pe Jepii…

- Poliția germana a rezolvat un caz de spargere dupa noua ani, cu ajutorul ADN-ului gasit intr-o bucata de carnat (wurst) din care a mușcat hoțul. Intre timp, fapta s-a prescris, scrie Guardian.

- Un turist a ramas blocat, sambata dupa-amiaza, pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi, actiunea salvamontistilor de reperare si recuperare a acestuia fiind extrem de dificila din cauza vizibilitatii foarte reduse, dar si a riscului mare de producere a unor avalanse. Potrivit datelor comunicate de…

- Un grup de 11 turisti au ramas blocati, sambata dupa-amiaza, pe Valea Marului din Azuga, fiind recuperati cu ajutorul corzilor de salvamontistii solicitati sa intervina in acest caz. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ciprian Goran, din cadrul formatiei Azuga a Serviciului Salvamont Prahova, cei…

- 1. Nu poti sa inlocuiesti ferestrele termopan in timpul iernii – Fals Pentru ca iarna poate fi extrem de rece, te gandesti ca nu poti inlocui ferestrele, asa-i? Cu toate ca acest lucru pare logic, inlocuirea ferestrelor in timpul iernii nu ar trebui sa fie o problema atat de mare. In realitate, un specialist…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost injunghiat mortal de un barbat, in timpul unei petreceri organizate in comuna Dumbrava din judetul Prahova. Agresorul a fost retinut, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventiva pe numele acestuia, anunța news.ro. Scandalul a izbucnit…

- Vant, ploaie, ninsori, frig, izolare, caldura excesiva … Iarna mai mult ca oricand, buclele trebuie sa fie ingrijite. Sfaturi prețioase de la specialiști din Paris. O data cu apariția frigului, parul sufera foarte mult. Acesta in primul rand se deshidrateaza. Cand e frig, ridicam caldura și scoatem…