Pragul de 3 cazuri COVID la mia de locuitori, depășit în aproape 270 de localități din țară 268 de localitați din Romania inregistreaza o rata a incidenței mai mare de 3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, ceea ce inseamna intrarea in scenariul roșu, potrivit datelor publicate astazi de Grupul de Comunicare Strategica. De la acest prag, autoritațile trebuie sa instituie o serie de restricții, iar certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea cu rezultat negativ, devine obligatoriu pentru accesul in anumite spații sau la evenimente. Potrivit datelor anunțate de autoritați, cele mai mari incidențe se inregistreaza in localitațile Catina (Cluj) – 10,88… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

