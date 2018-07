Prăbuşire impresionantă a unui imobil în centrul Istanbului, în urma ploilor O cladire rezidentiala de patru etaje s-a prabusit marti in centrul orasului turc Istanbul dupa ce a ramas mai multe ore in echilibru pe marginea unei gropi in urma unei alunecari de teren survenita dupa o furtuna violenta insotita de ploi torentiale care au afectat orasul in timpul noptii, potrivit unor imagini impresionante difuzate de mass-media, transmite France Presse

Responsabili ai orasului si fortele de ordine abia au avut timp sa evacueze locuitorii din cladire, situata in Sutluce, districtul Beyoglu, pe malul european al Istanbulului, inainte ca aceasta sa se prabuseasca.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constucția pieței agroalimentare din centrul orașului este aproape gata dupa o odisee de aproape trei ani de zile. Trei ani in care Primaria a contractat doi constructori diferiți dintre care unul a tras o mare țeapa și timp de trei ani a construit 80% din ea. Pentru a continua construcția administrația…

- Jocurile de noroc i-au facut viața grea unui tanar din Targu-Jiu, care, suparat ca a pierdut banii la pacanele, și-a varsat nervii pe autoturismul de lux, aflat la tombola. Barbatul de 30 de ani s-a ales cu dosar penal pentru distrugere, fiind nevoit sa suporte toate pagubele. ”La data de 10…

- Fotografiile vechi, surprinse cu zeci de ani in urma, trezesc nostalgie, dar și amintiri mai puțin placute, tuturor celor care au trait atunci in acest orașel de la nordul țarii. Iata cum arata centrul orașului Rașcani in anii '60.

- Instalație de arta controversata, amplasata in centrul Iașului. Lucrarea realizata din metal si lemn, luminata de neoane, a starnit un val de reacții negative din partea ieșenilor mai ales ca a fost platita din bani publici, 70.000 de lei.

- Autoritatile locale fac pregatiri pentru Ziua Copilului, ocazie cu care vor pune la dispozitia comerciantilor posibilitatea de a desfasura activitati, in centrul orasului, in anumite locatii ce vor fi repartizate dupa primirea cererilor si analizarea lor.

- Un barbat a fost lovit de o autoutilitara in timp ce traversa, pe trecerea de pietioni, strada Iuliu Maniu din Alba Iulia, in zona bancii Italo-Romana, din centrul municipiului. Victima este in stare conștienta. Barbatul are in jur de 60 de ani. Se pare ca acesta nu s-a asigurat in timp ce traversa…

- Angajații salonului Beauty Line și-au scos astazi scaunele de frizeri afara pe trotuar, au pus un poster mare in care este anunțat evenimentul caritabil care consta in donarea de bani catre tratamentele pe care Andrei trebuie sa le faca din cauza tumorii și au așteptat clienții. Toți cei care au…

- Un covor imens incepe sa prinda culoare pe o cladire din centrul Capitalei. Nu este vorba despre unul obisnuit, ci de o pictura murala pe o suprafata de 300 de metri patrati realizata in stilul covoarelor traditionale moldovenesti. O echipa de pictori sunt implicati in proces.