- Ultima sambata dinaintea Saptamanii Patimilor Domnului este cunoscuta in traditia crestina ca „Sambata lui Lazar”. Teologii spun ca este considerata cea mai mare minune a Sa, iar in acelasi timp reprezinta si garantia invierii noastre. Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii…

- Sambata lui Lazar este sambata de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim. In aceasta zi, Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos, infaptuita in Betania. Evanghelistul Ioan relateaza ca, in ajunul intrarii Sale in Ierusalim, cu cateva zile…

- Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni au facut promenada cu bicicletele prin municipiul reședința de județ in cadrul acțiunii „Marșul pentru viața”. Ei au purtat tricouri albe pe care erau inscripționate mesaje de genul: „Viața e darul lui Dumnezeu!”, „Prețuiește viața!”, „Viața incepe…

- Lumea catolica și protestanta a intrat in Saptamana Mare, iar sarbatorile pascale sunt, ca și anul trecut, sub semnul restricțiilor impuse de pandemie. Papa Francisc a celebrat sfanta liturghie a Duminicii Floriilor in Basilica San Pietro aproape pustie.

- Papa Francisc a oficiat slujba de Florii in Bazilica Sfantul Petru, aproape goala. „Traim Saptamana Mare pentru a doua oara in context pandemic. Anul trecut am fost mai șocați, anul acesta suntem mai incercați”, a spus Sfantul Parinte. Slujba de Florii marcheaza intrarea in Saptamana Pastelui pentru…

- Patriarhul Daniel a anuntat lansarea site-ului Pictamcatedrala.ro, o platforma de sprijin pentru pictarea Catedralei Nationale. „Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul nostru este un dar pentru eternitate”, a afirmat Patriarhul Daniel. „Este o mare bucurie si o mare sansa sa fim contemporani…