- Alianta USR PLUS a depus azi la BEM, listele de candidati pentru alegerie locale ce vor avea loc la sfarsitul lunii septembrie. Ca si o surpriza, pare plasarea pe locul 9 al listei, pentru omul lui Marius Bodea. Fugit din PNL, desi anunta cu surle si trambite, ca el va ramane in partid, Razvan Timofciuc…

- In cursul zilei de azi, 14 august, organizația UDMR Targu Mureș a depus la Circumscripția Electorala Municipala Targu Mureș lista candidaților pentru Consiliul Local, informeaza Biroul de Presa al UDMR Mureș. „UDMR pornește cu o lista noua de candidați la alegerile locale din acest an. Am depus lista…

- In cursul zilei de azi, 14 august, reprezentanții Alianței PSD-ALDE constituita la nivelul municipiului Reghin și-au depus la Biroul electoral de circumscriptie din municipiu lista de candidați pentru alegerile locale din data de 27 septembrie. „Chiar daca nu este pentru prima data cand particip la…

- Rata finala de promovare a examenului național pentru definitivare in invațamant (sesiunea 2020), dupa soluționarea contestațiilor, este 71,42% (in creștere cu 3,54%, comparativ cu rezultatele inițiale – 67,85%). Astfel, din totalul de 84 de candidați cu note la proba scrisa, 60 de candidați…

- De Ziua Naționala a Imnului, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a ieșit in parc, in Parcul “George Enescu”, pentru a-și anunța candidatul pentru Primaria Lugoj. In cursa pentru fotoliul de primar al Lugojului, PPU-SL va intra cu Ion Teca, fostul comandant al Batalionului…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) iși va lansa miercuri, 29 iulie, candidatul la funcția de primar al municipiului Lugoj. Acesta este Ion Teca, fostul comandant al Batalionului 183 Artilerie Mixta “General Ion Dragalina” și al Garnizoanei Lugoj. Evenimentul va avea…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii si-a exprimat preocuparea fata de inmultirea cazurilor de COVID-19 in unele tari europene, indemnand la vigilenta si la ridicarea „cu atentie” a restrictiilor, iar daca este necesar reintroducerea lor, relateaza AFP, citata de Agerpres.