PPDA cere demisia ministrului Agriculturii, Ion Perju

- Vineri, 14 februarie a.c. in jurul orei 18.00, domnul ministru Decebal Traian Remeș a incetat din viața, acasa, la Baia Mare. Decebal Traian Remeș s-a nascut pe 26 iunie 1949, in comuna Basești, județul Maramureș. De profesie economist, politicianul a indeplinit funcțiile de ministru al Finanțelor (1998-2000)…

- Asociatia 'Tiras-Tighina' a veteranilor razboiului din Transnistria din 1992 a cerut vineri demisia ministrului de externe Aureliu Ciocoi, care in urma cu o zi a declarat intr-o conferinta de presa ca armata rusa a intervenit doar pentru a opri varsarea de sange in stanga Nistrului, iar conflictul…

- Deputatul PSD de Bistrita-Nasaud, Daniel Suciu, fost vicepremier in Guvernul Dancila, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca se impune demiterea "de urgenta" sau demisia ministrului Sanatatii, Victor Costache, din motive de conflict de interese."Ministrul Sanatatii trebuie…

- Secretarul brazilian al culturii (post echivalent celui de ministru), Roberto Alvim, si-a anuntat vineri demisia, in urma unei polemici pe care a declansat-o dupa ce a publicat o inregistrare video in care a sustinut un discurs ce a semanat foarte mult cu unul al sefului propagandei din timpul Germaniei…

- Trei ani de mandat in cifre/ Eugen Pirvulescu este campion la capitolul “Intrebari și interpelari”; a luat cuvantul in plen de 76 de ori și și-a trecut in cont 27 de inițiative legislative in Politic / on 13/12/2019 at 11:03 / Au preluat mandatele de parlamentari in luna decembrie a anului 2016 și,…

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe Florin Cițu. ”Daca PNL imi va cere demisia, imi voi da demisia”, a declarat Cițu, imediat dupa vot. Anterior, prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca cine voteaza moțiunea simpla depusa in Senat…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni, intrebata in legatura cu moțiunea depusa la Senat impotriva ministrului Finanțelor Florin Cițu, ca nu crede ca exista vreun parlamentar responsabil care sa voteze „gogorița” lui Eugen Teodorovici.„Eu nu cred ca exista vreun parlamentar responsabil…

- Deputații ACUM cer demisia ministrului Apararii, Victor Gaiciuc. Deputatii il acuza pe ministru ca a elogiat mercenarii din Donbas și a susținut agresiunea rusa impotriva Ucrainei intr-o declarație facuta anterior in spațiul public, sfidand integritatea teritoriala a Ucrainei.