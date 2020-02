In momentul reintalnirii lor, Iulia si Rozalina Kharitonova, in prezent in varsta de 92 de ani, respectiv 94 de ani, s-au imbratisat, in timp ce rudele, aflate in jurul lor, au inceput sa planga, potrivit imaginilor publicate, vineri, de Ministerul rus de Interne.„Am cautat-o, am cautat-o mereu”, repeta Rozalina, tinandu-si sora de mana.Cele doua surori locuiau alaturi de parintii lor in Stalingrad, orasul in care a avut loc o lupta intensa, in momentul in care au fost separate in adolescenta, in 1942, in timpul evacuarii orasului din cauza bombardamentelor naziste. Nascuta in 1928, Iulia Kharitonova…