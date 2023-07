Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 17 Iulie, Beraria 700 se pregatește sa gazduiasca un eveniment culinar deosebit – Culinaria Banatica. Cu tema „Incursiune in povestea sarmalelor, de la legenda la realitatea contemporana”, acest eveniment aduce in prim-plan una dintre cele mai indragite delicatese ale bucatariei tradiționale:…

- Azi e cea mai calda zi a anului de pana acum. E cod portocaliu de canicula in jumatatea de sud a țarii, cu temperaturi care au depașit deja pragul de 40 de grade. De la Timișoara la București, oamenii cauta umbra, apa rece și orice loc mai racoros.

- Cea de-a XI-a ediție a Colocviului Internațional Comunicare și cultura in Romania europeana (CICCRE), cu tema „Diversitate culturala si plurilingvism in spatiul romanic”, se va desfașura in perioada 9-10 iunie 2023, la Universitatea de Vest din Timisoara. Cel mai mare eveniment științific de acest gen…

- Gala Premiilor UNITER, in formula participativa in care este conceputa anul acesta, se deschide publicului, astfel incat spectatorii din Timișoara sa poata participa la spectacolele nominalizate la categoria Cel mai bun spectacol și sa se afle in sala de spectacol alaturi de vedetele teatrului romanesc.…

- Vineri, Timisoara a fost vizitata, la invitatia primarului Dominic Fritz, de presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier. A fost prima vizita a unui sef de stat in Timisoara dupa mai bine de 20 de ani, in 2001 ajungand aici Regina Beatrix a Tarilor de Jos. Si, anecdotic, a fost primul sef de stat…

- Lovitura de imagine, pana la urma. Timp de doua zile, Președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a efectuat o vizita oficiala la Timișoara. Inaltul oaspete german a sosit la Timișoara joi dupa-amiaza, dupa care a depus o coroana de flori la Monumentul „Crucificare”, situat in fața Catedralei…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, medaliata cu aur anul trecut la Jocurile Europene Universitare, s-a impus și in 2023 in competiția interna. Ieri, in ultimul act al turneului final desfașurat in weekend, la Oradea, elevii lui Vlad Bura au trecut de studenții aradeni de la Universitatea…

- Dupa succesul inregistrat in 2019 la Timișoara, cand Romania a fost pusa pe harta celor mai mari festivaluri retro din lume inca de la prima ediție, DISKOteka Festival revine anul acesta cu mari promisiuni in ceea ce privește voia buna. Cel mai mare festival din Europa dedicat muzicii anilor ‘80 și…