- In judetul Alba, 11 elevi au obtinut media 10.00 la Evaluarea Nationala. Din punct de vedere a performantelor, Alba s-a situat pe locul 6 la nivel national cu un procent de promovabilitate de 79,09%.

- Singurul absolvent de 10 din judetul Salaj la Evaluarea Nationala provine, si in acest an, de la un liceu vocational. Daca anul trecut, media 10 revenea unei eleve al Liceul de Arte, in 2018 reusita ii apartine unei absolvente de liceu cu program sportiv.

- Emoții mari pentru Pavel Bartoș, marți (19 iunie)! Fiica lui cea mare, Eva, a aflat rezultatele la Evaluarea Naționala 2018. Ea a dat examenele la Școala Gimnaziala Iancului. (Console si accesorii gaming) Pavel Bartoș este tata a trei fete, Eva (13 ani), Rita (10 ani) si Sofia (4 ani). Recent, fiica…

- Absolvenții Claselor a VIII-a au aflat astazi rezultatele la Evaluarea Naționala, examen pe care l-au susținut saptamana trecuta. Trei elevi din Gorj au obținut media 10 la Evaluarea Naționala, iar alți 6 au medii peste 9,90. De asemenea, in județul nostru, alți 230 de elevi au medii peste 9,00. Din…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, a susținut examenele la Evaluarea Naționala 2018, iar marți (19 iunie), a aflat rezultatele. Adolescenta in varsta de 13 ani a intampinat probleme la unul dintre examene. (Console si accesorii gaming) Eliza Iliescu a fost notata cu 8.50 la limba și literatura romana, iar…

- Un scandal urias izbucnit in judetul Prahova, dupa ce s-a desfașurat proba scrisa la matematica de la Evaluarea Nationala.(CITEȘTE ȘI: SCENE „APOCALIPTICE” LA IAȘI! ARTERELE PRINCIPALE AU FOST INUNDATE DIN CAUZA PLOILOR ABUNDENTE) Potrivit Antena3.ro, mai mulți parintii sunt revoltati si au anuntat…

- Evaluarea Naționala a debutat astazi, luni 11 iunie, cu prima proba, cea scrisa la limba și literatura romana. 3.764 de absolvenți buzoieni ai clasei a VIII au fost așteptați in cele 34 de centre de examen, urmand ca pe 13 iunie sa se desfașoare proba scrisa la Matematica. In urma cu puțin timp, in…

- Aproximativ 200.000 de elevi de clasa a IV-a participa la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale 2018 este programata pe data de 16 mai, conform caledarului publicat de catre Ministerul Educatiei. Scolarii vor avea de rezolvat probleme…