- Paznicul Colegiului Național ”George Coșbuc” din Cluj-Napoca a fost prins mort de beat la locul de munca. Acesta a fost amendat, iar conducerea Colegiului va trebui sa ia masurile care se impun.Polițiștii din Cluj-Napoca au verificat zilele trecut liceele de top din zona centrala, Gheorghe Șincai, Emil…

- Un grav accident de circulație, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc in aceasta dimineața in centrul Clujului. Potrivi IPJ Cluj, la data de 13 octombrie, in jurul orei 09.00, a fost inregistrat un accident de circulație in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare, polițiștii…

- Femeile intre 24 și 64 de ani sunt așteptate, timp de doua zile, in doua locații din centrul municipiului Cluj-Napoca, sa se testeze gratuit pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin.

- Un barbat de 48 de ani a fost reținut, sambata, și arestat pentru o perioada de 30 de zile in Cluj-Napoca, fiind acuzat de furt calificat dupa ce a abordat și agresat o tanara in centrul orașului. Se pare ca e același individ care, saptamana trecuta, a talharit treui tineri in zona Platinia. Atunci,…

- Un cocalar de Cluj și-a abandonat cu nepasare SUV-ul pe o strada ingusta din inima orașului Cluj-Napoca, unde staționarea este strict interzisa. Dat fiind faptul ca orice oprire voluntara este interzisa, acest lucru inseamna ca și staționarea voluntara este de asemenea ilegala. Șoferul și-a parcat mașina…

- O femeie a fost ranita marți dimineața in urma unui accident de circulație produs pe strada Moților, dintre un autoturism și o motocicleta. „A fost dislocata la locul accidentului o autospeciala pentru intervenție rapida și comanda, din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, care a intervenit alaturi…

- Murals of Youth, primul concurs de arta murala pentru liceeni organizat in Romania, are loc in Piața Unirii din Cluj-Napoca, intre 24 și 26 august 2023. Patru echipe și șase artiști individuali vor desena, folosind vopsea lavabila, șablon, pensula sau spray, timp de trei zile, pe panouri uriașe de 5…

- Claudiu Salanța, arhitectul șef al județului Cluj, spune ca și el a cazut prada impostorului care a lucrat timp de 11 ani ca arhitect in Cluj-Napoca, folosindu-se de o diploma de arhitect falsa. Arhitectul chiar a postat public un proiect in comuna Bonțida, premiat inainte la o Bienala de Arhitectura,…