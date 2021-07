Stiri pe aceeasi tema

- Pentru actrita Ileana Olteanu ia romaneasca inseamna mandrie, istorie, traditie, dragoste, rugaciune, inseamna femeia care se jertfeste. Are o colectie de ii si a invatat sa le faca singura. "Cusutul la ie pentru mine este terapie, este o lume in care intru eu cu gandurile mele",…

- Șoșoaca susține ca vaccinul cauzeaza avorturi și sterilitate și ”il scoate pe Dumnezeu din noi”, transformandu-ne in ”pseudooameni”. ”Este foarte clar ca exista efecte adverse care duc inclusiv la moarte și, pana cand nu se va termina acest experiment, in decembrie 2023, voi milita contra vaccinarii. Va…

- Cel mai mare pelerinaj catolic, in paralel cu un maraton al vaccinarii. 40.000 de credincioși la Șumuleu Ciuc. Cel mai mare pelerinaj al catolicilor din Romania a avut loc sambata, la Sumuleu Ciuc, unde au venit peste 40.000 de credinciosi, dupa ce anul trecut, din cauza pandemiei, evenimentul nu a…

- Dupa ce Patriarhul Daniel a refuzat inaintarea lui IPS Teodosie la rang de mitropolit, criticandu-l pentru „atitudine provocatoare” și „duh de indisciplina si de razvratire”, Arhiepiscopul Tomisului a replicat ca nu vrea sa devina Patriarh și a precizat ca „am vorbit in numele lui Dumnezeu, nu am vorbit…

- Iisus Hristos își începea, de cele mai multe ori, cuvântarile catre apostolii sai rostind mai întâi cuvântul ”amin”. ”Amin, amin va zic voua!”, iar în Biblie, expresia a fost tradusa prin sintagma ”Adevar va zic voua!”.…

- „Alergam la medic ca sa gasim tamaduire, alergam la Dumnezeu și uneori simțim ca nu am primit aceasta tamaduire, cea a trupului și cea a sufletului. Atunci ce facem, iubiți credincioși?”, a spus IPS Teofan in predica rostita de Izvorul Tamaduirii la Manastirea ieșeana Sangeap-Basaraba. Avem…

- Bucuria in Dumnezeu nu este rasul, cantatul, dansatul, chefuitul, petrecerile, chiotele. Bucuria in Dumnezeu este o stare launtrica. „Este tresarirea sufletului", spune Sfantul Vasile cel Mare (P.G. 31, 225 B). Bucuria in Dumnezeu este satisfacția interioara, ...

- Starlin a fost eliminat din competiția „Survivor Romania” . Albert Oprea l-a nominalizat spre eliminare, iar votul publicului a fost decisiv. Razboinicul a facut cateva declarații imediat dupa ce s-a aflat ca el parasește concursul. Starlin, concurentul in varsta de 37 de ani , a povestit imediat dupa…