Cosmin Diaconu, un creator de moda roman, in varsta de doar 24 de ani, se bucura de mare succes in strainatate. Nu a ajuns la acest nivel peste noapte. A muncit prin depozite și fabrici ca sa se intrețina și ca sa-și urmeze visul, acela de a deveni designer. Potrivit Digi24, Cosmin Diaconu s-a nascut in Valea Seaca, un sat din județul Bacau. El mai are un frate geaman și unul mai mare. O perioada destul de lunga, parinții sai au fost plecați la munca in Italia, timp in care a ramas impreuna cu frații sai in grija bunicilor. Dupa opt ani, parinții au revenit in țara din cauza unei probleme de sanatate…