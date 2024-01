Povestea lui Cidu I se spune Cidu. Fara nicio legatura cu eroul spaniol El Cid. Pur și simplu s-a intamplat atunci cand cei mai batrani din familie nu puteau sa-i pronunțe corect prenumele Narcis. Cis, Cis… Cid, Cidu și Cidu a ramas și acum, cand a depașit cincizecimea. Chiar are cunoscuți care nu-i știu numele, dar il cunosc […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

