Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul orașului Cugir se afla in posesia unui manuscris reprezentand amintirile unui locuitor al satului Vinerea, Ion Bura, fost soldat (10 luni) in armata austro-ungara, iar apoi, timp de 5 ani, prizonier in Rusia. Pe un caiet de 100 de file, autorul notițelor povestește despre cele 10 luni de razboi…

- Calvarul unui soldat din județul Alba, prizonier la ruși in Primul Razboi Mondial: I-a promis lui Dumnezeu ca se va calugari, daca va scapa cu viața Calvarul unui soldat din județul Alba, prizonier la ruși in Primul Razboi Mondial: I-a promis lui Dumnezeu ca se va calugari, daca va scapa cu viața Muzeul…

- Președinția rusa a negat vineri, 15 septembrie, prin vocea purtatorului sau de cuvant, ca ancheta din Rusia privind accidentul misterios de avion in care a murit șeful gruparii de mercenariWagner, Evgheni Prigojin, se deruleaza prea lent, deși nu a primit, in mai mult de trei saptamani, nicio actualizare…

- Un Airbus A320 al companiei ruse Uralskie Avialinii a trebuit sa efectueze marti o aterizare de urgenta pe o pajiste din Siberia, in urma unui incident tehnic neprecizat, au anuntat autoritatile ruse, informeaza AFP.

- O femeie din Cugir, județul Alba, a ajuns in atenția Poliției, dupa ce un barbat de 35 de ani, din localitatea Vinerea, județul Alba, s-a plans ca i-a fost distrusa mașina.Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in urma unui conflict avut cu soția sa, in care barbatul ar fi agresat-o…

- Rusia va finaliza conducta pentru aprovizionarea Chinei cu gaze - Power of Siberia 2 - care ar urma sa traverseze Mongolia, a anuntat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak, pentru o revista a Ministerului Energiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Moscova vrea ca prin conducta de 2.600 km…

- Cel mai mare centru de depozitare a echipamentului militar rusesc a fost golit in proporție de aproape 50% de tancurile și blindatele sovietice pastrate acolo dinainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, potrivit unui raport Moscow Times realizat prin analizarea imaginilor din satelit.

- Liderul opoziției ruse Alexei Navalnii, incarcerat, a fost condamnat la inca 19 ani de inchisoare, in cadrul unui proces desfașurat intr-o colonie penala izolata, relateaza BBC . Navalnii a fost gasit vinovat de fondarea și finanțarea unei organizații și a unor activitați considerate „extremiste”.…