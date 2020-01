Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale – ziua de nastere a lui Mihai Eminescu – Directia Judeteana pentru Cultura Timis ii invita pe timisoreni la o seara de poezie mai putin obisnuita. Toti cei care vor avea drum prin Piata Libertatii in seara zilei de 15 ianuarie vor putea citi, vreme de o ora, versuri…

- La trei decenii de la Revoluția din 1989, Ministerul Culturii - prin Direcția Județeana pentru Cultura Timiș - și Universitatea de Vest din Timișoara... The post Expozitie comemorativa, la trei decenii de la Revolutie. Vernisajul va avea loc maine, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, va vernisa, luni, la ora 18,00, la Timisoara, expozitia fotografica "30", dedicata momentului marii schimbari care a inceput, in urma cu 30 de ani, in orasul-martir de pe Bega. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, transmis vineri AGERPRES, la eveniment,…

- La implinirea a trei decenii de la sangeroasele zile ale lui decembrie 1989, Directia Judeteana pentru Cultura Timis, ca reprezentant al Ministerului Culturii, si Universitatea de Vest Timisoara, cu sprijinul Goethe Institut Bucuresti si al Centrului Cultural German Timisoara, comemoreaza momentele…

- Reprezentanța Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara și Direcția Județeana pentru Cultura Timiș au organizat, la Buxelles, Expoziția de fotografii „30”. Evenimentul are loc in aceasta saptamana, la Consiliul Europei. The post Imaginile Revolutiei…

- „Serile Patrimoniului”, organizate de Directia Judeteana pentru Cultura Timis se vor desfasura in 28 noiembrie, de la ora 19,00, in sala Studio de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha, si au drept tema „De la EST la VEST. Banateni in America”. Proiectia documentarului „A Thousand Dollars and…

- In perioada 28.11.2019 / 01.12.2019 in județul Vrancea se va desfașura prima ediție a Festivalului de Teatru Tanar “Ora de Teatru”. “Ora de Teatru” este un proiect finanțat de catre Consiliul Județean Vrancea și organizat de catre Asociația Protha Panciu in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Cultura…

- Directia Judeteana pentru Cultura Timis lanseaza, ca in fiecare an, un apel de proiecte culturale pentru anul 2020 si asteapta de la operatorii culturali propuneri care sa permita intocmirea programului de activitate al Casei Artelor in anul viitor. Aceasta sustine, in fiecare an, in jur de 150 – 200…