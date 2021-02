Potrivit unui studiu, stresul şi lipsa cadrului metodologic adecvat sunt principalele dificultăţi ale profesorilor în perioada şcolii online Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat de specialisti in stiintele educatiei si preluat de Agerpres. Cercetarea a fost realizata in perioada martie 2020 – februarie 2021 si la aceasta au participat peste 10.000 de cadre didactice din toate judetele, reprezentand toate nivelurile de invatamant. Studiul „Un an de scoala online – Premise… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

