Postura depinde de starea de spirit Știați ca spatele incovoiat in timpul mersului pe jos poate provoca sentimente de depresie și pierderea de putere? Daca ții spinarea dreapta, starea de spirit se imbunatațește și apare energia. Așa afirma experții de la Universitatea din San Francisco (SUA). Studiile anterioare au aratat ca anumite gesturi și exerciții fizice pot "deschide" cai biologice care cresc sentimentul de fericire și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Volum aparut cu sprijinul Consiliului Județean Salaj și al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Ovidiu Costinaș s-a nascut la Zalau, in 13 februarie 1986, fiind fiul unor simpli muncitori, la acea vreme, ai uzinelor locale. Și-a petrecut mare parte a copilariei in satul bunicilor materni,…

- Sesiunea de examene din luna ianuarie 2021, la Universitatea ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se va desfașura on-line. Deja profesorii au trimis studenților materia pentru examenele ce se vor desfașura pe platforma on line pe care s-au susținut și cursurile de la inceputul pandemiei de COVID-19. Momentan,…

- Oamenii de știința australieni au descoperit ca dimineața, melodia ceasului deșteptator poate influența dispoziția omului dupa trezire. Daca ceasul deșteptator scoate sunete melodioase, placute, atunci ai șanse mai mari sa te trezești mai repede și vei fi mai energic, scrie PLOS. „Cu toții presupuneam…

- Seful sectiei ATI nou-nascuti de la Spitalul Marie Curie, doctorul Catalin Cirstoveanu, a afirmat ca bebelesul Cristian Stefan gasit intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3 inca depinde de aparate, insa medicii spera ca „toate aceste agresiuni nu au insemnat nimic pentru viata lui”.

- Horoscop 9 decembrie 2020. O zi aglomerata și plina de tensiun în care trebuie sa aveți grija la temperament. Vremea de afara pare sa oglindeasca starea de spirit a nativilor. Horoscop 9 decembrie 2020. Berbec Zodia Berbec. S-ar putea…

- Intrebat daca vor fi introduse noi restricții de sarbatori, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, la Digi24, ca "masurile pe care le avem acum probabil ca vor continua", urmand ca starea de alerta sa fie prelungita pe 14 decembrie."Purtarea maștii și anumite masuri care sunt implementate acum,…

- Avocat in Baroul București, cu o experiența profesionala de peste 16 ani șispecializare in drept administrativ și achiziții publice, Simona Spataru,in varsta de 42 de ani, s-a implicat in politica in ultimii doi ani pentru ceidoi copii ai sai, pentru ca numai așa considera ca poate indrepta lucrurile…