Stiri pe aceeasi tema

- Primul oficiu postal din Romania prevazut cu un sistem destinat persoanelor nevazatoare sau cu deficiente de vedere este amplasat in Bucuresti, iar initiativa a apartinut Companiei Nationale "Posta Romana" (CNPR), in parteneriat cu Asociatia Framinor si Asociatia Alfabetul Scripor.

- Compania Nationala Posta Romana anunta lansarea unui proiect unic in tara, primul oficiu postal adaptat persoanelor nevazatoare sau cu deficiente de vedere. Compania Nationala Posta Romana a precizat ca in Oficiul Postal 39 din Bucuresti au fost instalate dispozitive ajutatoare si materiale…

- Compania Nationala Posta Romana anunta lansarea unui proiect unic in tara, primul oficiu postal adaptat persoanelor nevazatoare sau cu deficiente de vedere.Compania Nationala Posta Romana a precizat ca in Oficiul Postal 39 din Bucuresti au fost instalate dispozitive ajutatoare si materiale tactilo-vizuale,…

- Pentru pasagerii nevazatori și cu deficiențe de vedere este extrem de dificil, iar in unele cazuri imposibil, sa foloseasca transportul convențional din cauza unui acces egal la informațiile vizuale sau scrise; lipsa instruirii sau a unei infrastructuri accesibile pentru aceste persoane. Despre barierele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea prin care romanii vor avea doua zile libere in plus fața de cele prevazute deja in Codul Muncii. Este vorba de zilele de 6 ianuarie – Boboteaza si 7 ianuarie – Sfantul Ioan. Astfel, incepand din 2024, romanii vor avea 17 zile libere, fața de 15…

- Inca doua zile libere au intrat in calendarul romanilor, dupa ce Boboteaza și Sfantul Ioan au fost declarate sarbatori legale, in care nu se lucreaza. Proiectul de lege inițiat de PSD a fost adoptat de Camera Deputaților, care este for decizional. Proiectul de lege a fost initiat de 62 deputati PSD,…

- Proiectul Asociației „Totul Va Fi Bine” și alte doua proiecte ale Asociației de parinți a Colegiului Național „B.P. Hasdeu” și Asociației de parinți „PROȘCOALA 11” au primit finanțare prin Fundația Comunitara Buzau, in cadrul programului național „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați”. Fundația…

- Potrivit randuielilor ortodoxe, in posturi, in ajunul si in zilele praznicelor imparatesti, precum și in perioada dintre Craciun și Boboteaza, nu se fac nunți. Unele dintre aceste posturi sau sarbatori sunt cu data schimbatoare de la an la an, ceea ce-i poate pune in dificultate pe tinerii care planifica…