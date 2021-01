Posibil:programări individuale pt bolnavi cronici care nu sunt în baza CNAS Posibil:programari individuale pt bolnavi cronici care nu sunt in baza CNAS Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Ghiorghița, a precizat ca pentru a remedia baza de date a Casei Naționale de Sanatate nu este suficienta și unele persoane cu boli cronice nu se regasesc înscriși, lor li s-ar putea oferi posibilitatea programarii individuale sau de catre aparținatori, urmând sa prezinte la centrul de vaccinare o scrisoare medicala sau un bilet de externare din spital care atesta ca au o boala cronica.

