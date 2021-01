Stiri pe aceeasi tema

- Premierul portughez Antonio Costa a fost testat negativ pentru COVID -19, dar ramane in ''izolare preventiva'' dupa ce a avut miercuri o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, testat pozitiv, a anuntat joi cabinetul sau, relateaza AFP. Costa ''a fost testat negativ…

- Internationalul francez Wissam Ben Yedder nu va evolua in meciurile cu Portugalia si cu Suedia, din Liga Natiunilor, el fiind testat pozitiv cu corona virus, a anuntat federatia din Franta, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV DOSAR Peste 20 de intalniri intre ofițerul 'MILIONAR' Fleancu,…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…

- Portugalia a organizat astazi o zi de doliu national in memoria celor 2.544 de cetateni ai sai care si-au pierdut viata pana acum din cauza pandemiei de Covid-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza…

- Portugalia a organizat luni o zi de doliu national ca omagiu pentru cele 2.544 de victime ale COVID-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza AFP. In cadrul unei scurte ceremonii la palatul prezidential,…

- Purtarea mastii de protectie pe strada va deveni in curand obligatorie in Portugalia, confruntata ca si alte tari europene cu o revenire a epidemiei de coronavirus, a decis vineri Parlamentul de la Lisabona, gratie socialistilor aflati la putere si opozitiei de dreapta. informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Alexander Schallenberg, ministrul austriac de Externe, a fost testat pozitiv cu coronavirus și plasat in izolare, a anunțat sambata purtatorul sau de cuvant. Dl. Schallenberg, a informat purtatorul de cuvant, a primit rezultatul testului vineri dupa amiaza. Nu avea pana in acel moment niciun fel de…

- Un bebelus de sase saptamani, din Baia Mare, a fost testat pozitiv cu SARS COV 2 și a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, unde este o sectie pentru copiii bolnavi de COVID-19. S-a declansat deja o ancheta epidemiologica, iar sursa infectarii ar fi un membru al familiei.…