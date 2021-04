Portugalia: Fostul prim-ministru Socrates, judecat pentru spălare de bani Fostul prim-ministru portughez Jose Socrates a fost trimis in judecata pentru infractiuni de spalare de bani si falsificare de documente, potrivit hotararii pronuntate vineri la Lisabona de catre Tribunalul central de investigatii criminale, relateaza AFP.



Ministerul public, care va putea contesta aceasta decizie, l-a acuzat pe fostul lider socialist ca a primit aproximativ 34 de milioane de euro in schimbul unor favoruri facute unor grupuri economice in timp ce guverna Portugalia, intre 2005 si 2011.



Socrates va trebui sa se apere in instanta pentru ca a ascuns fonduri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru portughez Jose Socrates a fost trimis in judecata pentru infractiuni de spalare de bani si falsificare de documente, potrivit hotararii pronuntate vineri la Lisabona de catre Tribunalul central de investigatii criminale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul public, care…

- Muzeele, gimnaziile si terasele cafenelelor se redeschid de astazi in Portugalia, la peste doua luni de la inchidere, in cadrul celei de-a doua etape a unui plan treptat de relaxare a lockdown-ului, pentru a evita o revenire a epidemiei de COVID-19, care a lovit puternic tara la inceputul anului. Dupa…

- Romania a obținut o victorie importanta impotriva Spaniei, scor 22-16, in Rugby Europe Championship, iar lucrurile merg conform planului in drumul spre Cupa Mondiala 2023 la rugby. Stejarii au legat pentru prima oara doua victorii sub comanda selecționerului Andy Robinson, dupa ce saptamana trecuta au…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 13 martie, de la ora 15:00 (in direct pe TVR 1), la Lisabona, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei.Fața de echipa care a intalnit Rusia, in primul XV sunt patru modificari pe pachetul de inaintare, Ionel Badiu…

- Economia portugheza a inregistrat anul trecut cel mai sever declin din 1936, deoarece atat cererea interna, cat si cea externa au scazut in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), in special in turism, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . PIB-ul Portugaliei s-a contractat cu 7,6% in 2020,…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunța astazi, 22 februarie 2021, lansarea zborurilor regulate catre Lisabona (Portugalia), destinație operata în premiera pe Aeroportul Internațional Cluj de catre compania aeriana HiSky, începând din sezonul…

- Clujul va lansa zboruri regulate catre Lisabona (Portugalia), destinație operata in premiera pe Aeroportul Internațional Cluj de catre compania aeriana HiSky, incepand din sezonul de vara 2021. Compania aeriana va opera de asemenea zboruri regulate directe catre Dublin (Irlanda), precum și alte zboruri…

- Guvernul portughez a anuntat sambata ca va prelungi pana la 1 martie suspendarea zborurilor catre si dinspre Brazilia si Regatul Unit, pentru a putea tine sub control explozia cazurilor de COVID-19 si propagarea noilor variante ale coronavirusului, relateaza AFP. ''In contextul…