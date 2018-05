Portugalia, destinatia primaverii 2018: Romanii pot zbura zilnic catre Lisabona Portugalia a devenit in ultimii ani una din destinatiile preferate ale romanilor, fie ca vorbim de o vacanta la plaja sau de un city break in fascinanta Lisabona. Cu o lista impresionanta de locuri de patrimoniu UNESCO, peisaje spectaculoase, metropole pline de viata si satucuri izolate de munte, Portugalia este tara in care te intorci de fiecare data cu aceeasi placere, pentru ca descoperi de fiecare data ceva nou.



Pentru pasionatii de calatorii si pentru cei care si-au propus sa descopere Portugalia in curand, primavara aceasta aduce cu sine vesti excelente. In doar 9 luni de la revenirea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50 de români sunt blocați de zece ore, în Lisabona, dupa ce cursa aeriana a fost anulata. Compania cu care ar fi trebuit sa zboare catre București, TAP Portugal, nu le-a dat nicio explicație, spun oamenii.

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Trupa The Humans va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018, de la Lisabona (Portugalia), cu piesa „Goodbye", fiind castigatoare a finalei selectiei nationale Eurovision, care s-a desfasurat duminica seara, la Sala Polivalenta din Bucuresti si a fost difuzata in direct la TVR.

- Feli a lansat și varianta in engleza a piesei pe care mizeaza in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in București. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat introducerea mai multor zboruri spre Londra Luton de la Bucuresti. Astfel, din 19 aprilie, compania creşte cu încă cinci frecvenţe pe săptămână (de la 21 la 26) zborurile…