- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au ajuns, in urma cu putin timp, la Lisabona, unde vor sustine, maine, meciul cu Sporting, din mansa a doua a turului doi preliminar al EHF European League. „Delfinii” au calatorit pe ruta Bucuresti - Lisabona, via Frankfurt, zborul decurgand fara probleme. Partida…

- Tonus bun la antrenamente, incredere și determinare. Este starea de spirit inainte de meciul decisiv de la Lisabona, unde HC Dobrogea Sud va lupta, maine seara, de la ora 21.45, cu Sporting, pentru calificarea in grupele EHF European League. Patru zile, de joi pana duminica, cinci sesiuni de antrenamente,…

- HC Dobrogea Sud a incheiat la egalitate, scor 27-27, partida cu Sporting Lisabona, contand pentru prima manșa a turului 2 preliminar al EHF European League. Chiar daca nu a invins, formatia constanteana pastreaza inca sanse de calificare in grupele competitiei. Disputat fara spectatori, din cauza pandemiei…

- HC Dobrogea Sud a smuls egalul cu Sporting Lisabona, 27-27 (14-16), marti, la Constanta, in prima mansa a turului al doilea preliminar al European League la handbal masculin. Prima repriza a fost una echilibrata, ambele echipe aflandu-se pe rand la conducere, dar lusitanii au avut o singura data doua…

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a remizat marti, pe teren propriu, cu formatia portugheza Sporting CP Lisabona, scor 27-27 (14-16), in prima mansa din turul secund al EHF European League, anunța news.ro.Mansa retur va avea loc peste o saptamana, iar castigatoarea din dubla mansa…

- Dupa mega-duelurile cu Magdeburg, din 2017, și Porto, din 2019, HC Dobrogea Sud este gata sa infrunte un alt adversar de calibru: Sporting Lisabona, miza „dublei” cu portughezii fiind calificarea in grupele EHF European League, ceea ce ar insemna revenirea Constantei in lumea buna a handbalului continental.…

- Marti, 22 septembrie 2020, intre 6.30 22.00, traficul rutier va fi restrictionat in zona Sala Sporturilor, din Constanta, anunta Primaria Constanta.Potrivit sursei citate, Sala Sporturilor din Constanta va gazdui marti, 22 septembrie 2020, incepand cu ora 19:45, meciul de handbal dintre HC Dobrogea…

- HC Dobrogea Sud are programata in Rusia partida cu HC Victor, din turul 1 preliminar al Europa League la handbal. Meciul ar urma sa aiba loc duminica, la orele 17.00.Formatia din Constanta a fost oprita pe aeroportul din Istanbul si jucatorilor nu le a fost permis accesul in avionul care trebuia sa…