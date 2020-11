Banca Centrala si-a pastrat un spatiu de manevra, care insa trebuie gestionat cu intelepciune, pentru ca mediul in care activam este caracterizat de un nivel foarte ridicat de incertitudine a declarat, vineri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).



"Eu cred ca trebuie echilibru. Iar in acest an dificil, BNR a obtinut exact asta, si-a atins tintele: stabilitatea preturilor (rata inflatiei plasandu-se in interiorul intervalului de variatie asociat tintei stationare de inflatie a BNR), furnizarea de lichiditate pentru finantarea economiei…