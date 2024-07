Ponta reconfirma condidatura lui Antonescu la prezidentiale. Cand au stabilit data alegerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a finalizat discutiile pe marginea calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare. Alegerile prezidențiale urmeaza sa aiba loc pe 24 noiembrie, respectiv pe 8 decembrie, iar alegerile pentru Legislativ pe 1 decembrie.„Astfel, tinand cont si de opiniile exprimate…

- Liderii principalelor partide din coaliția de guvernare, PNL și PSD, s-au reunit la Guvern pentru a stabili definitiv datele alegerilor. In urma discuțiilor intense, s-a stabilit ca primul tur al alegerilor prezidențiale sa aiba loc pe 24 noiembrie, iar turul doi pe 8 decembrie, conform unor surse.…

- Este o zi decisiva pentru data alegerilor prezidențiale! Liderii partidelor politice au fost convocați la consultari-maraton la sediul Guvernului, luni, la care nu participa PNL.Aceasta decizie vine in contextul tensiunilor politice și al disputelor in Coaliție legate de calendarul electoral. Au inceput…

- "Țopaiala pe calendar afecteaza increderea in parteneri, trebuie sa inceteze! Ca premier al Romaniei, am obligația de a nu favoriza un partid sau o coaliție. Astazi practic ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi in care puteam promova Hotararea de guvern ul de stabilire a…

- Liderii PSD și PNL se reunesc, marți, pentru a stabili definitiv data alegerilor prezidențiale. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi va fi adoptat actul normativ privind organizarea scrutinului, iar pe masa...

- Liderii coalitiei s-au reunit in sedinta, joi, la Palatul Victoria, dupa ce cu o zi inainte nu au reușit sa cada de acord asupra datei alegerilor prezidențiale. Coalitia de guvernare a luat in calcul doua variante pentru organizarea primului tur al alegerilor prezidentiale, respectiv 15 sau 29 septembrie,…

- Liderii PSD și PNL vor stabili miercuri, intr-o ședința a coaliției, data alegerilor prezidențiale. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie. Alegerile locale și europarlamentare, spune Nicolae Ciuca, au perturbat procesul de invațamant.„In acest moment,…

- La finalul unei sedinte care a durat peste sase ore pentru analiza rezultatelor alegerilor, liberalii au stabilit vineri, 14 iunie, ca vor avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, relateaza News.ro."Am avut dialog si am lasat fiecare presedinte de filiala sa-si exprime propria analiza, propriul…