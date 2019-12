Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, vineri, ca sa dai Compania Tarom si viata profesionala a unei elite ”pe mana unui interlop agramat si corupt care se crede ministru - Razvan Cuc, este pur si simplu o crima”. ”Ma bucur ca am votat pentru demiterea unui Guvern in care prostia si hotia sunt…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca a discutat cu premierul desemnat, Ludovic Orban, dar a ramas la aceeași opțiune: Pro Romania nu va susține noul guvern.”A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a imbrancit joi, in plenul reunit al Parlamentului, pe deputatul PSD Costel Lupașcu. Pesedistul venise la parlamentarii Pro Europa si susotea in privat cu unii din acestia, carora le spunea ceva la ureche. Ponta s-a ridicat din banca, l-a tras de mana…

- Premierul Viorica Dancila s-a aflat, luni, in Parlament, ea participand la sedintele grupurilor PSD din Camera Deputatilor si din Senat. Sefa PSD a marturisit ca a avut discutii cu cei patru parlamentari social-democrati care au semnat motiunea dar si cu alesi de la ALDE. "Am incercat sa am o discuție…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca joi seara, „dupa trecerea motiunii”, ii va cauta pe fostii colegi din PSD pentru a discuta despre formarea unui Guvern compus din PSD-isti si oameni din partidul pe care il conduce, in aceasta structura lipsind nume ca Mihai Fifor si Viorica Dancila.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, saluta inființarea partidului ”Italia viva”, condus de fostul premier Matteo Renzi. Noul proiect din Italia este asemanator cu Pro Romania și vine ca un concurent al forțelor clasice de stanga.Citește și: Liviu Pleșoianu, anunț in creierii nopții: NU iși…

- Victor Ponta o asteapta pe premierul Viorica Dancila sa vina, miercuri, cu restructurarea, in Parlament, in caz contrar, Pro Romania urmand sa voteze motiunea de cenzura a Opozitiei. "Așteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri (…) atunci…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii lanseaza marea provocare premierului Viorica Dancila și o invita in Parlament pentru a cere un vot de incredere pentru Guvern. Ponta ii transmite Vioricai Dancila sa mai vada pana atunci ce parlamentari mai poate cumpara.Citește și: Moțiunea de cenzura,…