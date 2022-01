Pompierul Iulian Rotariu a câștigat cursa Nomad Lapland 2022 Pompierul Iulian Rotariu de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani a câstigat cursa Nomad Lapland 2022, de 237 de kilometri, desfasurata în Finlanda, la temperaturi între -5 si -40 de grade Celsius.



"Pare un om obisnuit, dar are puteri supranaturale. Colegul nostru, Iulian Rotariu, arata a fi firav, dar vointa lui este de fier. Laponia, alergare continua, 237 km, 48 de ore, temperatura între -5 si -40 grade Celsius, strat gros de zapada... singurele opriri au fost pentru a mânca si a bea apa. Iulian a câstigat o noua cursa, Nomad Lapland… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

