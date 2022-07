Pompierii din Moldova şi-au dat întâlnire la Botoşani pentru un concurs de abilităţi Rapiditate, indemanare, rezistenta fizica si psihica sunt calitatile de baza ale pompierilor. Timp de doua zile, salvatorii din Iasi, Neamt, Suceava, Bacau si Botosani isi vor testa aceste abilitati in cadrul etapei zonale a Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta. Peste 60 de pompieri din Moldova se vor confrunta in patru probe, respectiv - „Scara de fereastra" - „Pista cu obstacole pe 100 m" - „Stafeta 4 x 100 m" - „Realizarea dispozitivului de interventie la motopompa". Primele doua probe, respectiv „Scara de fereastra" si „Pista cu obstacole pe 100 de metri" se vor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

