Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit pana la aceasta ora pentru gestionarea a 27 de solicitari venite de la populatie ca urmare a caderii de arbori pe masini si carosabil. Meteorologii au emis o prognoza speciala de vreme rea pentru Bucuresti, valabila pana la ora 23.00.

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit duminica dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit in imediata apropiere a complexului Alba Mall. Din primele date, au ars deșeuri din carton. ”Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o stiva de deșeuri…

- In ultimele 24 de ore, pana in aceasta dimineața la ora 08:00, pompierii mureșeni au intervenit la 57 de intervenții, din care – un incendiu, doua misiuni de asigurari masuri PSI, o misiune pirotehnica, o alta situație de intervenție și 52 de intervenții SMURD, dintre ele amintim: Incendiu: in jurul…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un autoturism aflat in municipiul Blaj. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism in municipiul Blaj. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma.…

- Marți, 13 aprilie, de Ziua Informarii Preventive, pompierii militari suceveni au intervenit in cazul a 56 de situații de urgența, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. S-au inregistrat 13 incendii, 19 intervenții medicale SMURD, un accident rutier, 16 monitorizari și informari…

- Pompierii sibieni au intervenit, miercuri, in mai multe locuri din judet, pentru a inlatura copacii doborati de vant pe sosele si o bucata de tabla desprinsa de pe un bloc din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). "In contextul…

- Avertizare meteo: CODUL GALBEN și PORTOCALIU de vant puternic, ninsori abundente și viscol puternic in Alba și alte județe, PRELUNGIT pana sambata Meteorologii au actualizat miercuri, 17 martie 2021, o avertizare cod galben și portocaliu de intensificari susținute ale vantului, ninsori abundente și…

- FOTO ȘTIREA TA| Canal colmatat, pe o strada din Alba Iulia, in urma ploilor abundente. Apa risca sa fie deviata pe partea carosabila Din cauza unui canal colmatat, pe strada Mircea Eliade din Alba Iulia exista pericolul, daca vor continua precipitațiile, sa se blocheze șanțul de garda, iar apa de pe…