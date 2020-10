Pomenirea Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia s-au nascut in Nicomidia fiind frati. In timpul persecutiilor pornite de Maximian, acestia, impreuna cu mai multi crestini, au parasit cetatea, ascunzandu-se in munti. Cand Evlampie a trebuit sa mearga in cetate dupa hrana, a vazut afisat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea crestinilor. Pentru faptul ca a rupt acest edict a fost arestat si dus inaintea judecatorului. Deoarece nu a vrut sa se lepede de Hristos inaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a infatisat inaintea judecatorului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

