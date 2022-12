Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile continua interventia pe Dunare, pentru a stopa poluarea semnalata pana la ecluza Portile de Fier I. Zeci de angajati intervin cu material depoluant si baraj plutitor absorbant, potrivit news.ro.

Magia sarbatorilor de iarna incepe la Hațeg odata cu aprinderea iluminatului festiv. Astfel autoritațile locale ii așteapta pe toți cei care doresc sa se bucure de acest eveniment, in fața primariei incepand cu orele 16.30. „Dragi hațegani, Primaria și Consiliul Local Hațeg va invita maine,…

Duminica, 27 noiembrie 2022, este cea de-a 277-a azi de razboi in Ucraina. Autoritațile ucrainene intenționeaza sa se asigure ca intreruperea curentului pentru fiecare locuitor al Kievului nu dureaza mai mult de 5 ore

Sarbatorile dedicate Sfantului Apostol Andrei, ocrotitor spiritual al orașului Galati si al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, incep de astazi. Se implinesc 30 de ani de cand Sfantul Andrei a fost numit ocrotitorul Galațiului, moment celebrat printr-o serie de manifestari speciale. Astfel, astazi, de la…

Razboi in Ucraina. Probleme financiare și birocratice pentru armata rusa. Tensiuni in curs intre autoritațile din regiunile separatiste și guvernul rus

Experți din mai multe domenii se reunesc la Abrud pentru a cauta solutii pe termen lung la problema aparuta in barajul Taul Mare. Corespondentul TVR Emanuel Jilinschi transmite care este situația la Roșia Montana și ce planuri au autoritațile.

Armata rusa a efectuat un „atac de amploare" asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, loviturile lasand majoritatea zonelor fara energie electrica. Autoritațile din Harkov au anunțat un „atac masiv" asupra orașului, martori raportand „explozii puternice" in zona centrului orașului,…

Inca doua cadavre apartinand unor barbați uciși de invadatorii rusi au fost gasite intr-o zona forestiera din apropierea satului Mirotke, raionul Bucea, din regiunea Kiev.