Poluare marina in Romania: ministrului Mediului averizeaza ca aceasta este provocarea pe care o confrunta autoritațile in prezent. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, conduce delegatia Romaniei la reuniunea informala a ministrilor mediului din Statele Membre UE. „O provocare cu care ne confruntam este problema poluarii marine”, a spus el.„Organizat sub egida Presedintiei spaniole a Consiliului UE, evenimentul reuneste ministrii mediului din Statele Membre UE, reprezentanti ai Comisiei Europene si Parlamentului European, iar in a doua zi (11 iulie) vor participa si ministrii energiei. Temele abordate…