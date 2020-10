Poluare cu 400% peste limită în București în noaptea dintre sâmbătă și duminică Nivelul de poluare in București a depașit din nou cu mult limitele admise in noaptea dintre sambata și duminica. Stațiile de masurare a particulelor in suspensie PM 2,5 și PM 10 au inregistrat depașiri cu pana la 400% al nivelului admis. Rețeaua independenta Airly.eu a aratat, in seara de sambata, depașirea cu 400% a nivelului admis in zona Chitila pentru PM 2,5 și de 300% pentru PM 10. In zona Pipera depașirea era de 230% pentru PM 10 și 330% pentru OM 2,5. De asemenea in zona Buftea PM 2,5 avea un nivel mai mare cu 350%, iar PM 10 cu 260%. In ciuda faptului ca era noapte și weekend, cand autovehiculele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

