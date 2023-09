Polonia va aloca peste 4% din PIB pentru apărare în 2024 “Anul viitor, planuim sa cheltuim 137 de miliarde de zloti (30 de miliarde de euro) pentru aparare. Asta inseamna mai mult de 4% din PIB-ul nostru”, a declarat presedintele la o expozitie militara la Kielce, citat de agentia PAP. Aceasta suma reprezinta, de asemenea, o crestere fata de cele 4 procente din PIB pe care Polonia s-a angajat sa le cheltuiasca anul acesta, precum si fata de minimul de 2 la suta din PIB convenit de NATO. Varsovia a anuntat, de asemenea, achizitionarea a patru sisteme norvegiene de rachete anti-nava in valoare de 16 miliarde de coroane (1,4 miliarde de euro), dupa cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

