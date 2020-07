Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii voteaza duminica in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, dupa doua saptamani de la primul tur castigat de seful de stat in exercitiu Andrzej Duda, dar fara majoritate absoluta, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit AGERPRES.Adversarul lui Duda in turul decisiv…

