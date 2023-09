Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat posibila vanzare a unui Sistem Integrat de Comanda pentru Aparare Antiaeriana si Antiracheta catre Polonia, la un cost estimativ de patru miliarde de dolari, a anuntat luni Pentagonul, informeaza Rador.

Pentagonul a comunicat ca, in cadrul demersurilor de actualizare a capacitatii de aparare, Polonia a solicitat achizitia etapei a doua a programului in doua etape pentru sistemul de comanda PATRIOT in configurare 3+ cu senzori si componente modernizate. Vanzarea va include 93 dintre centrele de operatiuni ale sistemului, 175 relee pentru reteaua…