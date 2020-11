Ionut Hanganu, seful Biroului Investigatii Criminale de la Politia Transporturi Brasov, era internat la Spitalul Judetean din Brasov. Barbatul de 34 de ani a murit joi dimineata in jurul orei 4.00. Starea lui de sanatate s-a agravat, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Duminica, la ora 12.00, polițiștii din intreaga țara au tinut un moment de reculegere, in memoria colegului lor rapus de boala.



"Cuvintele nu ajuta in acest moment, drag camarad. Ne dorim sa știi ca noi toți, colegii tai, ne-am oprit pentru un moment, in loc, pentru tine. Odihnește-te in liniște, Ionuț Hanganu!”,…