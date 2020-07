Stiri pe aceeasi tema

- Alte 97 de terase și societați comerciale au fost verificate sambata, 4 iulie, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele au fost organizate sub autoritatea prefectului, au transmis reprezentanții. Pentru prevenirea…

- Controale la Galati. Ieri, o echipa formata din politisti, jandarmi si lucratori de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a mers la mall-ul din oras pentru a le reaminti clientilor si vanzatorilor masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Actiunea preventiva de verificare si control…

- Autoritatile olandeze au inchis miercuri un abator din centrul tarii pentru incalcarea regulilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus, intrucat lucratorii erau transportati cu microbuze aglomerate, potrivit agentiilor AFP si DPA.Politia a intervenit la abatorul grupului Vion din orasul…

- Amenzi in valoare totala de 65.000 de lei au fost date unor societati care efectuau transportul angajatilor catre locul de munca, dupa ce s-au contat mai multe nereguli in ce priveste respectarea masurilor de preventie a raspandirii noului coronavirus, a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa,…

- Avand in vedere vehicularea in spațiul public a unor propuneri referitoare la eventuale masuri de relaxare a restricțiilor instituite pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica este abilitat sa faca urmatoarele precizari: 1. Masurile instituite pana…

- Desfașurare de forțe in a doua zi de Paște, la nivelul intregului județ Timiș. Polițiștii insoțiți de mascați au descins in cartierul Kuncz din Timișoara, dar și in alte zone in care exista riscul sa se produca incidente. Oamenii legii au vizat in principal comunitațile sarace de romi.

- Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile…