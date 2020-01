Poliţiştii şi pompierii s-au ciocnit violent şi revendică salarii mai mari VIDEO Mii de pompieri au participat la protestul din capitala Franței, cerand o creștere a indemnizației pentru pericol, care nu s-a mai schimbat din 1990.



Poliția a folosit gaze lacrimogene și a lovit cațiva protestatari cu bastoane.



Pompieii au mai protestat și in octombrie la Paris, cerand salarii mai bune și un respect mai mare pentru profesia lor.



Franța s-a confruntat cu proteste din decembrie, sindicatele mobilizandu-se impotriva planurilor președintelui Emmenuel Macron de a reforma sistemul de pensii. Tensions en cours. Les #pompiers matraques par la police… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

