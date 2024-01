Polițiștii recomandă șoferilor să evite centura Timișoarei, din cauza protestului transportatorilor și fermierilor Fermierii și transportatorii din Timiș continua și astazi protestul inceput zilele trecute fața de tarifele și taxele crescute, circuland in coloana, cu viteza redusa, pe centura de nord a Timișoarei. „Avand in vedere ca este in desfașurare un protest al fermierilor/transportatorilor pe DN69 sens Centura Timișoarei, printr-un marș format din 44 tractoare agricole, 10 camioane […] Articolul Polițiștii recomanda șoferilor sa evite centura Timișoarei, din cauza protestului transportatorilor și fermierilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și transportatorii din Timiș continua și astazi protestul inceput zilele trecute fața de tarifele și taxele crescute, circuland in coloana, cu viteza redusa, pe centura de nord a Timișoarei. „Avand in vedere ca este in desfașurare un protest al fermierilor/transportatorilor pe DN69 sens Centura…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, joi, pe drumul national 1, la iesirea din Cluj-Napoca spre Gilau unde zeci de angajati de la firme de transport protesteaza fata de majorarea tarifelor RCA si fata de conditiile si cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea aceste firme. Politia…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus miercuri, 10 ianuarie, ca nu a primit nicio revendicare, „pentru ca nicio asociație nu iși asuma acest protest”. El a precizat ca, din informațiile aparute in spațiul public, a ințeles ca problemele protestatarilor au legatura cu RCA și cu permisele de conducere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A 1 Bucuresti Pitesti, de la kilometrul 13 500 de metri, pana la intrarea in DN Centura Bucuresti, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza,…

- Articolul VIDEO Zeci de buzoieni, la marele protest al fermierilor și transportatorilor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de transportatori și fermieri au ieșit miercuri dimineața pe șoselele buzoiene pentru un protest spontan. Ei iși exprima nemulțumirea fața de o serie de aspecte ce…

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri le recomanda șoferilor sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa-si sporeasca atentia si sa adopte o maniera calma la volan, fara sa bruscheze comenzile vehiculului. Fiecare manevra…

- 13:36 // In legatura cu acțiunea de protest, in municipiul Chișinau, este perturbata circulația troleibuzelor pe bd. Stefan cel Mare și Sfint. Rutele de troleibuz nr. 1, 4, 5, 8, 22 și 34 sint redirecționate periodic și atesta intirzieri de la orarul stabilit de pina la 30 minute. Mai multe unitați…

- Aproximativ 3.000 de camioane, in mare parte ucrainene, erau oprite duminica pe partea poloneza a granitei, din cauza blocadei de peste 10 zile din partea soferilor polonezi, au declarat autoritatile ucrainene, transmite Reuters, citat de news.ro .