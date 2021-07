Polițiștii din Alba au verificat mai multe firme care comercializează pește. 10 persoane au fost amendate în urma acțiunii Polițiștii din Alba au organizat in ultimele zile o acțiune de verificare a modului in care sunt respectate legile privind pescuitul. Potrivit IPJ Alba, cu ocazia acestei actiuni, au fost verificate 3 societați comerciale de profil, au fost efectuate 6 controale privind legalitatea transportului peștelui sau a produselor din pește, 6 in zona apelor interioare, […] Citește Polițiștii din Alba au verificat mai multe firme care comercializeaza pește. 10 persoane au fost amendate in urma acțiunii in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de 110.000 de lei și au depistat cinci persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la doi angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 14 – 18 iunie, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 120.000 de lei și au depistat șase persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la patru angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 7 – 12 iunie, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 100.000 de lei și au depistat cinci persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la trei angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 24 – 29 mai, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 60.000 de lei și au depistat trei persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la doi angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saana trecuta. In perioada 17 – 22 mai, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 90.000 de lei și au gasit patru persoane aflate in activitate fara a avea forme legale de angajare, in urma verificarilor efectuate la firme din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 10 –15 mai, in domeniul relațiilor de munca,…

- Polițiștii din Alba au prins și amendat, saptamana trecuta, 13 persoane care pescuiau ilegal. Perioada de prohibiție la pescuit mai dureaza pana in 7 iunie. Sancțiunile au fost date in cadrul unei acțiuni de verificare a modului in care sunt respectate normele legale incidente domeniului piscicol. Au…

- Un barbat și o femeie din Zlatna au fost amendați cu 1000 de lei pentru ca au parasit locația de carantina, unde ar fi trebuit sa se afle pentru urmatoarele doua saptamani, ca urmare a faptului ca s-au intors din strainatate. In ultimele 24 de ore, au fost sancționate in județul Alba 71 de persoane…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 130.000 de lei și au depistat șase persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 12 –17 aprilie, in domeniul relațiilor de munca, au…