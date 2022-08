Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de cinci inculpati (patru sub control judiciar și unul in stare de arest la domiciliu), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui…

- Cinci persoane, printre care un fost politist de la vama Nadlac, au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzate ca ar fi ajutat peste 140 de migranti sa treaca ilegal frontiera. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis, luni, prin rechizitoriul din data de 27 iulie,…

- Trei barbati care vindeau cocaina pe raza judetelor Vrancea si Bacau, au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Vrancea pentru trafic de droguri de mare risc in forma continuata, a informat, marti, institutia…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de trafic international de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus ieri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a doi inculpați, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de droguri de risc. „In cauza s-a reținut faptul ca,…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul S.C.C.O. Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza un numar de 37 percheziții domiciliare,…