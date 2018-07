Stiri pe aceeasi tema

- Patru teleormaneni sunt cercetati sub control judiciar dupa ce politistii de la Investigarea Criminalitatii Economice au facut mai multe perchezitii in judetete Teleorman si Dolj. Cei 4 sunt acuzati de producerea si comercializarea a circa 330 de kilograme de tutun nemarcat fiscal.

- Duminica, 8 iulie, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Odoreu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca, un conducator auto, de 26 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, a accidentat un barbat, de 70 de ani, care,…

- La data de 19 mai 2018, in jurul orei 23.45, politistii din Cugir, sprijiniti de politistii Serviciului de Ordine Publica, in timp ce actionau in zona Raul Mare, au oprit, pentru control, o autoutilitara ce transporta 17,14 metri cubi de material lemnos, de esenta rasinoasa. In urma verificarilor efectuate,…

- Doua perchezitii au avut loc la Bethausen si Cladova miercuri dimineata. Vizate de politisti si jandarmi au fost domiciliul si un bar clandestin infiintat de un localnic unde acesta facea comert ilegal. Politistii din Faget au primit mai multe informatii despre activitatea ilegala a barbatului, astfel…

- Ieri, polițiștii au descoperit 205 cartușe letale, 11 coarne de cerb și o pereche de coarne de cerb cu tot cu craniu, in timpul a 7 percheziții domiciliare efectuate la 7 persoane din Moldovița, banuite ca ar detine ilegal arme si munitii, pe care le folosesc la comiterea de infractiuni din sfera braconajului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au efectuat 10 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Constanta, fiind ridicate, in vederea confiscarii, peste 91.900 pachete cu tigari, diverse…

- Luni, 16 aprilie a.c., politisti de investigatii criminale din Ploiesti au efectuat 3 perchezitii la persoane banuite de camatarie. 15 persoane au fost aduse la sediul politiei pentru audieri, transmite Politia Romana. La data de 16 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…