Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa miercuri programul de tabere "ARC", editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri, informeaza MRP, intr-un comunicat transmis AGERPRES. La evenimentul care va avea loc la…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Cu 21 de voturi pentru si 12 impotriva, deputata PSD Ioana Bran, ministru desemnat, a primit avizul favorabil…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a scris, sambata, pe Facebook, a vazut un "popor unit in jurul unui simbol national", ea subliind ca acest lucru o determina sa acorde atentie deosebita "ambasadorilor" Romaniei, care sunt sportivii de performanta".

- Componenta Guvernului condus de premierul Viorica Dancila a fost stabilita, vineri, de PSD. Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse News.ro : Paul Stanescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh – secretar general al Guvernului Rovana…

- Ministrul demisionar al Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a afirmat, vineri, ca, in cazul in care va castiga Australian Open, Simona Halep ar trebui sa fie asteptata de prim-ministrul Romaniei la aeroport."Ar trebui si prim-ministrul sa o astepte. Ea si-a facut datoria, ati vazut ca…

- Liderii social democrati se afla, la ora transmiterii stirii, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se valideaza lista ministrilor din Cabinetul Dancila. printre numele noi sunt cele ale Rodicai Nassar, Adrian Dobre sau George Ivascu. Lista vehiculata: Viorel Stefan ,…

- Actualul secretar al Camerei Deputaților, Ioana Bran, este propunerea PSD pentru trei ministere. Este vorba despre ministerele: Tineretului și Sporului, Turism dar și Dialog Social. Componența noului Guvern se va decide azi, 26 ianuarie: Lista posibililor viitori miniștri: Prim-ministru: Viorica Dancila…