- Posibilitați de dialog intre Moscova și Kiev exista, nici președintele Rusiei, Vladimir Putin, nici ministrul de Externe, Serghei Lavrov ,nu au vorbit vreodata despre inchiderea acestei uși, a declarat pentru RIA Novosti, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al liderului rus. "Nici președintele, nici…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat Occidentul ca, daca va furniza Kievului rachete cu raza lunga de actiune, Moscova va impinge fortele ucrainene mai departe de granitele Rusiei, ceea ce ar duce la pierderi teritoriale semnificative pentru Ucraina, relateaza The Associated Press.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov acuza tarile occidentale ca au imbratisat „rusofobia”. Moscova va decide daca relatiile cu Occidentul vor continua in conditiile in care imaginea Rusiei este denigrata de vestici. Oficialii rusi vor sa se concentreze pe dezvoltarea relatiilor cu China.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat in legatura cu posibilitatea unui razboi in Europa, in contextul speculațiilor ca Moscova, in pofida insucceselor campaniei militare, planuiește sa-și extinda operațiunile dincolo de Donbas.

- "Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa susținuta la Muscat, capitala Oman."Dar va atrag atentia asupra faptului ca Occidentul este cel care afirma constant si persistent ca in aceasta situatie este necesar ca…

- Kremlinul a insistat astazi, asupra faptului ca livrarile de arme grele Ucrainei de catre tarile occidentale constituie o amenintare pentru securitatea continentului european. „In sine, tendinta de a pompa arme, inclusiv grele, in Ucraina si in alte tari reprezinta o actiune care ameninta securitatea…