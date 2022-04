Politia si ambulanta au intervenit la Centrul de Plasament Micul Rotterdam“ din Constanta (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Craiova au reținut vineri, pentru 24 de ore, opt persoane, cinci barbati si trei femei, toti din municipiul Craiova, banuiti de savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. In dimineața zilei de 29 aprilie…

- PLUGOVA – Polițiștii de a Secția 4 Rurala Mehadia au observat, joi, in jurul orei 13.00, un fum dens care ieșea prin acoperișul și ferestrele unei case din Plugova! „Gandindu-se ca pot exista persoane in interiorul locuinței, aflate in pericol, colegii noștri au intervenit imediat și, pana la sosirea…

- Al doilea convoi de ajutoare din Franta pentru Ucraina a ajuns la Suceava Arhiva Foto: Mihaela Buculei. Al doilea convoi de ajutoare din Franta pentru Ucraina a ajuns în aceasta seara la Centrul operational de la Suceava, vehicule si echipamente de interventie care vor fi donate…

- Un barbat de 52 de ani din municipiul Targu Jiu si o femeie, de 62 de ani, din Timisoara, au fost retinuti pentru complicitate la obtinerea ilegala de fonduri dupa ce ar fi avizat la plata centralizatoare privind orele de asteptare ale utilajelor de deszapezire ale unei asocieri din trei firme, creand…

- Eveniment Percheziții in Teleorman / Trei persoane, banuite de trafic de droguri și criminalitate informatica, au fost reținute martie 9, 2022 16:31 Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, de catre procurorul DIICOT – Biroul Teritorial Teleorman și polițiștii Serviciului…

- Politia canadiana a arestat 2 dintre liderii protestului camionagiilor din Ottawa, care de mai mult de trei saptamani blocheaza strazile din jurul Parlamentului canadian. "Rusine!" Totodata, conturile bancare ale celor 2 persoane au fost blocate.

- La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor 18.00, pe raza municipiului Cluj-Napoca, fara a reveni la domiciliu. Ultima data tanara a fost vazuta…